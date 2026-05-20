<p>ನಾವೀನ್ಯ (Innovation) ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ವಾಡಿಕೆಯಂತಿರದೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಸುದ್ದಿಯಿದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಕ್ರಗಳ ಕೆಲಸ ವಾಹನವನ್ನು ಹೊರುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಜರ್ಮನಿಯ ‘ಹೋರ್ಮನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್’ (Hörmann Vehicle Engineering) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಈ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಹತ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಚಕ್ರಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಖಾಲಿಜಾಗವನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ‘ಹೈ-ಪ್ರೆಷರ್ ವೆಸೆಲ್ಸ್’ (High-pressure Vessels) ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಲಿತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲು ಅದರ ತೂಕವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಗಾತ್ರ (Volume).</p>.<p>ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ‘ಫೆಂಡ್ ಹೆಲಿಯೋಸ್’ (Fendt Helios) ಪ್ರೊಟೊಟೈಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಿದರೆ ಕೇವಲ 5ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲವು. ಆದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಂತೆ ದಿನವಿಡೀ (ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆ) ಸತತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ‘ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹ’ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಹೋರ್ಮನ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ವೋಕ್ಮಾರ್ ವೋಗೆಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಫನ್ ಪ್ರಾಜರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ‘H2-Wheels’ ಯೋಜನೆಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಬನ್-ಫೈಬರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು: ದೊಡ್ಡ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟೈರ್ಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್-ಫೈಬರ್ ಬಲವರ್ಧಿತ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಥವಾ ಚಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸವಾಲುಗಳ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್: ತಿರುಗುವ ಚಕ್ರದಿಂದ ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಸೀಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಚಕ್ರದ ಒಳಗೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (Electric Drive System) ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದು ಒಂದು ‘ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟ್’ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಯುನಿಟ್ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ಮೋಟಾರ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳನ್ನು (Rare Earth Metals) ಬಳಸದಿರುವುದು ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಇದರಿಂದ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಲ್ಲದೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ: ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ‘ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಿಷನ್’ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಇಂಧನದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜರ್ಮನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈತರಿಗೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಲಭ್ಯವಾದರೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕೃಷಿವೆಚ್ಚ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-51-834586647</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>