ಮುಖದ ಬಂಗು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮನೆಮದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್ ಡೆಸ್ಕ್
ಮುಖದ ಅಂದವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಬಂಗು ಅಥವಾ ಮೆಲಾತ್ಮ ಕೂಡ ಒಂದು. ಕೆನ್ನೆ, ಮೂಗು, ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಚಿತ್ರ: ಗೆಟ್ಟಿ
ಒಂದು ಅರಿಶಿಣ ಕೊಂಬು ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆಯಿರಿ. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂಗು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬಂಗು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿತ್ರ: ಗೆಟ್ಟಿ
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಲೋಳೆಸರವನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಯಿರಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಬಂಗು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿತ್ರ: ಗೆಟ್ಟಿ
ಸೋರೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಹೀರೆಕಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅರೆದು, ಬಂಗಿನ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚುಬೇಕು. ಎಲೆಗಳ ರಸವನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜತೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಬಂಗು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಚಿತ್ರ: ಗೆಟ್ಟಿ
ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನವಾದರೂ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣಿನ ಒಳ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ರಸ ಹಾಗೂ ಮುಲ್ತಾನ್ ಮುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿದರೂ ಬಂಗು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿತ್ರ: ಗೆಟ್ಟಿ
ದಿನಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಲೀ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಂಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರ: ಗೆಟ್ಟಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.