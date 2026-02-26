ಗತವೈಭವ ಚಿತ್ರದ ನಟ ದುಷ್ಯಂತ್ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಶುಭಹಾರೈಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್ ಡೆಸ್ಕ್
ಗುಬ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ದುಷ್ಯಂತ್ ಅವರು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಮುದ್ದಹನುಮೇಗೌಡ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ರಚನಾ ಜತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಪೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್
ರಚನಾ ಹಾಗೂ ದುಷ್ಯಂತ್ ಇಂದು ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ.
ದುಷ್ಯಂತ್ ಹಾಗೂ ರಚನಾ ಜೋಡಿಯ ವಿವಾಹವು ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೆರೆವೇರಿದೆ.
ದುಷ್ಯಂತ್ ಅವರ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ‘ಗತವೈಭವ’ ಚಿತ್ರದ ನಟಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್
ದುಷ್ಯಂತ್ ಅವರ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಆಗಮಿಸಿ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ದುಷ್ಯಂತ್, ರಚನಾ ಜೋಡಿಗೆ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
‘ಗತವೈಭವ’ ಚಿತ್ರದ ಸಹ ನಟ ಕಿಶನ್ ಬಿಳಗಲಿ ಅವರು ದುಷ್ಯಂತ್ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
