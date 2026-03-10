ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ: ‘ನಂಜುಂಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ’ ನೆನೆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್ ಡೆಸ್ಕ್
ನಟಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್
ಆ ವೇಳೆ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್
ಸೀರೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್
ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗೆ ಲೈಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣದ ಎಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್
ಕುಟುಂಬದ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರ ಜೊತೆ ಪುತ್ರಿ ಆರಾಧನಾ, ತಾಯಿ, ಹಾಗೂ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯನ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್
ಸದ್ಯ, ಮಾಲಶ್ರೀ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.