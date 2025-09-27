ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್ ಡೆಸ್ಕ್
ಆಲಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಿತ್ರ
ವಿಭಿನ್ನ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಿತ್ರ
ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕ್ಅಪ್ ಆಲಿಯಾರ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಿತ್ರ
ಆಲಿಯಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೊಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆಲಿಯಾ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 80 ಮಿಲಿಯನ್ ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಿತ್ರ
ಮಾದಕ ನೋಟ ಬೀರಿದ ಆಲಿಯಾ
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಿತ್ರ