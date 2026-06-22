ವಿಭಿನ್ನ ರವಿಕೆ ತೊಟ್ಟು ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್‌ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದನವನದ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್ ಡೆಸ್ಕ್
2016 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕ್ರೇಜಿ ಬಾಯ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆಶಿಕಾ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
2014 ರ ' ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫೇಸ್' ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಇವರು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು.
ಶರಣ್ ಅಭಿನಯದ 'ರಾಂಬೋ 2' ಚಿತ್ರದ 'ಚುಟು ಚುಟು ಅಂತೈತಿ' ಹಾಡು ಆಶಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
ಮುಗುಳು ನಗೆ,ತಾಯಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗ, ಮದಗಜ,ರೇಮೋ,ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಂದಮೂರಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮ್ ನಟನೆಯ 'ಅಮಿಗೋಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ತದನಂತರ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೋಡಿಯಾಗಿ 'ನಾ ಸಾಮಿ ರಂಗ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದರು.
'ಪಟ್ಟಾತು ಅರಸನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಾಲಿವುಡ್ಗೂ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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