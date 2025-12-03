Visual Story | ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಷಾ ಗೌಡ ಹೊಸ ಲುಕ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 

ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಷಾ ಗೌಡ ಅವರು ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

|

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದದರೂ ಜಗಳ, ವಾದ–ವಿವಾದದಿಂದ ಮನೆಯವರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು

|

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ರಿಷಾ ಅವರು ನಟಿ, ರೂಪದರ್ಶಿಯೂ ಹೌದು

|

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ರಿಷಾ ಅವರು 2019ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್‌ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 202ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

|

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಿಷಾ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ

|

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

2023ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು

|

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ರಿಷಾ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಮೂಲದವರು

|

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

