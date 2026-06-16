ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಮರ್ಮೇಡ್ ಗೌನ್ ಮೆರುಗು!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 

ಗಾಢ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮರ್ಮೇಡ್‌ ಗೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಆಫ್‌ಶೋಲ್ಡರ್‌ ಗೌನ್‌ ಧರಿಸಿರುವ ಸನ್ನಿ, ಕಣ್ಣಿಗೂ ಅದೇ ಬಣ್ಣದ ಐಲ್ಯಾಶ್‌ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಸಿಂಪಲ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ, ನೆಕ್‌ ಪೀಸ್ ಧರಿಸಿ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ತಮ್ಮ ಮಾದಕ ನೋಟದಿಂದ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ನಿದ್ದೆ ಕದಿಯುತ್ತಾರೆ

ಫ್ಯಾಶನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಸನ್ನಿ, ಸದ್ಯ ಎಂಟಿವಿ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್‌ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

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