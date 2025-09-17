Visual Story: ನಗುಮೊಗದ ಸುಂದರಿ, ಚಂದನವನದ ಚೆಲುವೆ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

‘ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್‌ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

|

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಚಿತ್ರ 

ಕಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲೂ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್‌ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

|

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಚಿತ್ರ 

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್‌ ಅವರ ‘ನುವೊಸ್ತಾನಂಟೆ ನೇನೊದ್ದಾಂತಾನ’ ‘ಬಾಯ್ಸ್‌’ ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ  ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ  ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್‌ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

|

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಚಿತ್ರ 

ತೆಲುಗು ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ‘3 BHK’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

|

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಚಿತ್ರ 

ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್‌ ನಟನೆಯ ‘ಮೈ ಲಾರ್ಡ್‌’ ಸಿನಿಮಾ ಈ ವರ್ಷ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ 

|

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಚಿತ್ರ 

ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್‌

|

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಚಿತ್ರ 