ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೆ. ಎಲ್. ರಾಹುಲ್

ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ತಾರಾ ಆಟಗಾರ ಕೆ. ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಅತಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್
ಕೆ. ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ದಂಪತಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆ. ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ದಂಪತಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದ, ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ, ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿಯಾ ಅವರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ‘ಈ ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿದೆ ಯಾವಗಲೂ ಸಂಪರ್ಕವಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅತಿಯಾ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿಯಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ‘ನಮ್ಮೂರು’ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಹೃದಯದ ಎಮೋಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
