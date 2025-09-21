Visual Story: ಮಗಧೀರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಜಲ್‌ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳು..

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್ ಡೆಸ್ಕ್
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಜಲ್ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಿತ್ರ
ಮಗಧೀರ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ಬೃಂದಾವನ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಟೆಂಪರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ನಟನೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೈಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
