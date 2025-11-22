ವಿಭಿನ್ನ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 

ಕಾಜೋಲ್ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಂಪು ಗೌನ್ ಧರಿಸಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು  ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್  ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.

‘ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ‘, ‘ದಿಲ್ವಾಲೆ‘, ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ  ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ನಟ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌  ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್  ಜತೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.