ಪೈಥಾನಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್‌: ಸೀರೆಯ ವಿಶೇಷ ಏನು?

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 

ಈ ಸೀರೆಗಳು ಉಗಮವಾಗಿದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರ (ಹಳೆಯ ಔರಂಗಾಬಾದ್) ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಪೈಠಣ್' ಎಂಬ ಪುರಾತನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ 'ಪೈಥಾನಿ' ಅಥವಾ 'ಪೈಠಣಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.

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ಚಿತ್ರ:kanganaranaut


ಶಾತವಾಹನ ರಾಜವಂಶದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇದರ ನೇಕಾರಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರು ಹಾಗೂ ಮರಾಠರ ಪೇಶ್ವೆಗಳು ಈ ಕಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಸಿಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಯೆಓಲಾ' (Yeola) ಪಟ್ಟಣವು ಪೈಥಾನಿ ಸೀರೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

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ಚಿತ್ರ:kanganaranaut

ಪೈಥಾನಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಮಗ್ಗದಲ್ಲೇ ನೇಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

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ಚಿತ್ರ:kanganaranaut

ಅಪ್ಪಟ ಪೈಥಾನಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಬರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಜತೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಲೇಪನವಿರುವ ಶುದ್ಧ ಜರಿ ದಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

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ಚಿತ್ರ:kanganaranaut

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ಇದರ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೀರೆಗಳು ಕಡು ಹಳದಿ, ಹಸಿರು, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಮಯೂರ ನೀಲಿ ನಂತಹ ಗಾಢವಾದ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

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ಚಿತ್ರ:kanganaranaut