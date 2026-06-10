ಪೈಥಾನಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್‌: ಸೀರೆಯ ವಿಶೇಷ ಏನು?

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್ ಡೆಸ್ಕ್
ಈ ಸೀರೆಗಳು ಉಗಮವಾಗಿದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರ (ಹಳೆಯ ಔರಂಗಾಬಾದ್) ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಪೈಠಣ್' ಎಂಬ ಪುರಾತನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ 'ಪೈಥಾನಿ' ಅಥವಾ 'ಪೈಠಣಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.
ಶಾತವಾಹನ ರಾಜವಂಶದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇದರ ನೇಕಾರಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರು ಹಾಗೂ ಮರಾಠರ ಪೇಶ್ವೆಗಳು ಈ ಕಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಸಿಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಯೆಓಲಾ' (Yeola) ಪಟ್ಟಣವು ಪೈಥಾನಿ ಸೀರೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ಅಪ್ಪಟ ಪೈಥಾನಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಬರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಜತೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಲೇಪನವಿರುವ ಶುದ್ಧ ಜರಿ ದಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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ಇದರ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೀರೆಗಳು ಕಡು ಹಳದಿ, ಹಸಿರು, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಮಯೂರ ನೀಲಿ ನಂತಹ ಗಾಢವಾದ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.