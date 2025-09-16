Visual Story: 117 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ 'ಬಂಗೀ ಜಂಪ್‌' ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಕಾರುಣ್ಯಾ ರಾಮ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ ಕಾರುಣ್ಯಾ ರಾಮ್ ಅವರು ಆಗಾಗ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಈಗ ನಟಿ ಕಾರುಣ್ಯಾ ರಾಮ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 117 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬಂಗೀ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಬಂಗೀ ಜಂಪ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ ಬಂಗೀ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಕಾರುಣ್ಯಾ ರಾಮ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆಯೊಂದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಗೀ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 117 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬಂಗೀ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ನಟಿ ಕಾರುಣ್ಯಾ ರಾಮ್ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
