ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್ ಡೆಸ್ಕ್
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಚಿಕಂಕರಿ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ʼವ್ಯಾನ್ಗಾರ್ಡ್ʼ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೈ ಕುಸುರಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಿಕಂಕರಿ ಸೀರೆ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ನಗೆ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ಈ ಉಡುಗೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಸರಳ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.