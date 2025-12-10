ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್ ಡೆಸ್ಕ್
‘ಜೋಗಿ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಏಕ್ ಲವ್ ಯಾ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಚಂದನವನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ
‘ವಾಮನ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರೀಷ್ಮಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರೀಷ್ಮಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ
