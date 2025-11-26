ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಅಡಿಬರಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ–1ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರು ಕನಕವತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರು ‘ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಶ್ರೀಮುರುಳಿ ಅವರ ‘ಬಘೀರ ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
