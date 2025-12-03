ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಪ್ರಭು 2ನೇ ಮದುವೆ ಝಲಕ್: ಇಲ್ಲಿವೆ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 

ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಪ್ರಭು  ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಜೊತೆ ಸರಳವಾಗಿ 2ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

|

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್‌ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

|

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಸಮಂತಾ ಪ್ರಭು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೊದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

|

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಸಮಂತಾ ಪ್ರಭು ಅವರು ಕೈಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮೆಹಂದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

|

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ತುರುಬು ಕಟ್ಟಿ ಅದರ ಸುತ್ತ ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

|

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

