ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹೊಸ ಅವತಾರ: ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್ ಡೆಸ್ಕ್
ಕಿಸ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಿತ್ರ
ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇದು ಎಂಥಹ ಉಡುಗೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳು ನಟ ಧನುಷ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗೊಂಬೆಯಂತೆ ಕಂಡ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಬೀರಿದ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ
