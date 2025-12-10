ಪತಿ ಜೊತೆ ನಟಿ ಚಂದನಾ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಪ್ರವಾಸ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್ ಡೆಸ್ಕ್
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಚಂದನಾ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಂಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದನಾ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ವಿರಾಮ ಹಾಕಿ ಪತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಂಗೆ ಹಾರಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ
ಸಿಕ್ಕಿಂ ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಪ್ರವಾಸದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ
ಭಿನ್ನ, ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಚಂದನಾ ಫೋಟೊಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ
ನಟಿಯ ಹೊಸ ಫೋಟೊಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ
