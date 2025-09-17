Visual Story: ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಹುಡುಗಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಸಖತ್ ಮಿಂಚಿಂಗ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರೋ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ದುಬೈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗೀತಾ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಗೀತಾ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬಳಿಕ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 11ಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿ, ಕಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
