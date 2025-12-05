ಮೂತ್ರಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌: ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಎಚ್ಚರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 

ಮೂತ್ರಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯವೆನಿಸಿದರೂ ಧೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಸಂಭವಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

|

ಚಿತ್ರ: ಗೆಟ್ಟಿ

ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಉರಿಯೂತದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.

|

ಚಿತ್ರ: ಗೆಟ್ಟಿ

ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಸುಡುವ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.

|

ಚಿತ್ರ: ಗೆಟ್ಟಿ

ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಇದರ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

|

ಚಿತ್ರ: ಗೆಟ್ಟಿ

ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. 

|

ಚಿತ್ರ: ಗೆಟ್ಟಿ

