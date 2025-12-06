Diabetes: ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್ ಡೆಸ್ಕ್
ಮಧುಮೇಹ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸುಳಿವು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಚಿತ್ರ: ಗೆಟ್ಟಿ
ಹೆಚ್ಚು ದಾಹವಾಗುವುದು: ಪದೇ ಪದೇ ದಾಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ನೀರು ಕುಡಿದರೂ ದಾಹ ತೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಚಿತ್ರ: ಗೆಟ್ಟಿ
ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು: ರಾತ್ರಿ 2 ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರ: ಗೆಟ್ಟಿ
ಹಠಾತ್ ಹಸಿವು: ಊಟ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಸಿವಾಗುವುದು.
ಚಿತ್ರ: ಗೆಟ್ಟಿ
ತೂಕ ಇಳಿಕೆ: ಗಣನೀಯವಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಹಜ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರ: ಗೆಟ್ಟಿ
ಗಾಯಗಳು ನಿಧನವಾಗಿ ವಾಸಿಯಾಗುವುದು: ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳು ಗುಣವಾಗಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಚಿತ್ರ: ಗೆಟ್ಟಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.