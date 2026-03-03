ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸೈ, ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲೂ ಜೈ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 

ಒಣಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶ

  • ಒಣಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮೆಗ್ನಿಶಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು, ಸೆಲೆನಿಯಂ,  ಪೊಟಾಶಿಯಂ,  ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಗೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರ

ಪೀಸ್ತಾ ಉಪಯೋಗ

  • ಪೀಸ್ತಾವು ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಲವಣಾಂಶ ಮತ್ತು  ಫೈಟೊನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್‌ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

  • ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.

ವಾಲ್‌ನಟ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ

  • ವಾಲ್‌ನಟ್ (ಅಕ್ರೋಟ್‌) ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ. 

  • ವಾಲ್‌ನಟ್ ತೈಲವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿದೆ. 

  • ಇದರಲ್ಲಿ  ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ.

ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ

  • ಒಣಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮೆಗ್ನಿಶಿಯಂ, ಇರುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ. 

ರಕ್ತ ಹೀನತೆಗೆ ನಿವಾರಣೆ

  • ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ. 

