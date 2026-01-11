ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಸೇವಿಸಬಹುದಾದ ಹಣ್ಣುಗಳಿವು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್ ಡೆಸ್ಕ್
ಮಧುಮೇಹದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾವ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾದ ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್, ಖನಿಜ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೇವನೆ ಸದೃಢ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ.
ಸೇಬು: ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದು ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಸೇಬಿನಲ್ಲಿ 'ಫೈಬರ್' ಹಾಗೂ 'ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ' ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಲು ದೇಹ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪೇರಳೆ: ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪೇರಳೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ಕಡಿಮೆ 'ಜಿಐ' ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು 'ಫೈಬರ್' ಹೊಂದಿದೆ.
ಪಪ್ಪಾಯಿ: 'ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್'ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಪ್ಪಾಯ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸಾಕಾಷ್ಟು ಲಾಭಗಳಿವೆ.
ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು: ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ 'ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ' ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಜಿಐ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಹುಳಿ ಅಂಶವು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಿಯರ್ಸ್: ಈ ಹಣ್ಣು ಕರಗುವ ಫೈಬರ್ ಅಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ದಾಳಿಂಬೆ: ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಇದು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು: ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
