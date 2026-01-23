ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್ ಡೆಸ್ಕ್
ತಲೆಗೂದಲು ಉದುರುವುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕೂದಲು ಉದುರಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬೋಳಗಬಹುದು. ನಿತ್ಯ 50 ರಿಂದ 100 ಕೂದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದುರಿದರೆ, ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೆಂತ್ಯಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವು, ದಾಸವಾಳ ಎಲೆ ಹಾಗೂ ಹೂ ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ, ಲೋಳೆಸರವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ರುಬ್ಬಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಹೋಳು ನಿಂಬೆರಸ ಸೇರಿಸಿ ಕಲಸಿ ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೆಹೆಂದಿಪುಡಿ, ತುಳಸಿಪುಡಿ, ಮೆಂತ್ಯಪುಡಿಯನ್ನು ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ನಿಂಬೆರಸ ಸೇರಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ ಲೇಪನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಮೆಹೆಂದಿ ಬಣ್ಣ ಬೇಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಲೇಪಿಸಿ 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಕೊಬ್ಬರಿಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಳಿಯುವ ಆಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿರಿ. ತಲೆಗೂದಲಿಗೂ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಇದು ಕೂದಲು ಬಲವಾಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಲೋಳೆಸರ ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸದ ಲೇಪನವನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಇದು ಕೂದಲ ಬುಡವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರೆದು ತಲೆಗೆ ಲೇಪಿಸಿ, ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಮೊಳಕೆ ಬಂದ ಅಗಸೆ ಕಾಳುಗಳ ಸೇವನೆಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಒಮೇಗ- 3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ತಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತಲೆಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
