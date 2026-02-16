ಬಹುಉಪಯೋಗಿ ಬಾದಾಮಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್ ಡೆಸ್ಕ್
ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಅಧಿಕ
ಬಾದಾಮಿಯು ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ2, ತಾಮ್ರ, ಖನಿಜ, ನಾರಿನಂಶ, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಗೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರ
ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾಂತಿಯುತ ಚರ್ಮ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಗೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರ
ಗ್ಲೋಕೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಕೋಸ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮಧುಮೇಹ ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲು ಉಪಯುಕ್ತ.
ಗೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರ
ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ
ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 5ರಿಂದ6 ಬಾದಾಮಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಗೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರ
ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಋತುಚಕ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ.
ಗೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರ
ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಸೇವಿಸಲು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಲಿದೆ.
ಗೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರ