ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು...

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳು.

|

ಗೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರ

ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು

ಒತ್ತಡ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಾಫಿ, ಚಹಾ, ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆ.

|

ಗೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರ

ನಿಯಮಿತ ನಿದ್ದೆ

ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 7–8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು

|

ಗೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರ

ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಸೇವನೆ

ಈ ಹಣ್ಣು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಬಳಿಕ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

|

ಗೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರ

ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ ಚಹಾ

ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ ಹೂವಿನ ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆಗೆ ನೆರವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

|

ಗೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರ

ಚೆರ‍್ರಿ ಹಣ್ಣು

ಚೆರ‍್ರಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೆಲಟೊನಿನ್‌ ಅಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ.

|

ಗೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರ

