ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ: ಹೀಗಿರಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್ ಡೆಸ್ಕ್
ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೂಸ್ಟ್ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಬಲ್ಲವು ಎಂದರೂ, ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರಗಳೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಬಲ್ಲವು.
ಚಿತ್ರ:ಗೆಟ್ಟಿ
ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೆಟ್ಗಳು: ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮಾವು, ಸೇಬು ಮತ್ತು ಸಪೋಟ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಗೆಣಸು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳಾಗಿವೆ.
ಚಿತ್ರ:ಗೆಟ್ಟಿ
ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್: ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಪನೀರ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಾದ ಬೇಳೆ, ಕಡಲೆ, ಹೆಸರುಕಾಳು, ಬಾದಾಮಿ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಚಿತ್ರ:ಗೆಟ್ಟಿ
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು: ಹಸಿರು ಎಲೆಕೋಸು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಪಾಲಕ್, ಮೆಂತ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಂಟುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ. ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಿತ್ತಳೆ, ಪೇರಳೆ, ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆರ್ರಿಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.
ಚಿತ್ರ:ಗೆಟ್ಟಿ
ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಖನಿಜಗಳು: ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಒದಗಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಖರ್ಜೂರ, ಬೆಲ್ಲ, ಪಾಲಕ್ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಚಿತ್ರ:ಗೆಟ್ಟಿ
ಮಿದುಳಿನ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು: ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಬೀಜ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎ, ಡಿ, ಇ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಅಂಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಚಿತ್ರ:ಗೆಟ್ಟಿ
