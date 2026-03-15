ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳಿವು..

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಡೈಪರ್ ಧರಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸೋಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಮೂತ್ರನಾಳ ಸೋಂಕಿನ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರವು ರಕ್ತ ಮಿಶ್ರಿತ ಹಾಗೂ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು.
ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ. ಬೆನ್ನು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ನೋವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸೋಂಕು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದವರೆಗೂ ಹರಡಿದರೆ, ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮೂತ್ರನಾಳ ಊದಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮೂತ್ರ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. 6 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ದಿನಕ್ಕೆ 1.5 ಲೀ ನಿಂದ 2 ಲೀ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ, ಭಯ, ಮುಜುಗರ ಇಲ್ಲದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮಗುವಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೈಬರ್ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆ, ಡೈಪರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಒದ್ದೆಯಾದ, ಮಾಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಬದಲಿಸಿರಿ.
