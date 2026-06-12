ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕೆನ್ನಿಸುವ ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಾಡು ಹಣ್ಣುಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 

ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಿಶೇಷ ಹಣ್ಣು ಚಳ್ಳೆಹಣ್ಣು. ಸಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುವ ಇದು  ಹುಳಿ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕವಳಿ ಹಣ್ಣು ಮಲೆನಾಡಿನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾಡು ಹಣ್ಣು. ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಾಯಿ ಕೂಡ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಳ್ಳಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮುಳ್ಳೇಹಣ್ಣು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಣ್ಣು. ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮೃದುವಾದ ತಿರುಳನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ

ಸಂಪಿಗೆ ಹಣ್ಣು. ಬೀಜಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಹಣ್ಣು, ವರ್ಷದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.  ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಸಿಹಿಯಾದ ಈ ಹಣ್ಣು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ

ಹಲಗೆ ಹಣ್ಣು. ಹುಳಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಈ ಹಣ್ಣು, ಬೇಸಿಗೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ

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