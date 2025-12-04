ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲೇಬೇಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೇವನೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿಯಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಬೂಜ: ಇದರ ಸೇವನೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. 

ಎಳೆನೀರು: ದೇಹವನ್ನು ಶೀತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. 

ಅನಾನಸ್: ಇದರ ಸೇವನೆ ಸೈನಸ್ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು: ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕಫ ಮತ್ತು ಜಲೋದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ  ದೂರ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

