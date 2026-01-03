ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಹೀಗಿರಲಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್ ಡೆಸ್ಕ್
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಟಿ ಒಣಗುವುದು ಹಾಗೂ ಬಿರಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಶೀತ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ತುಟಿಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಮೃದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರ: ಗೆಟ್ಟಿ
ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು: ತುಟಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ತುಟಿ ಒಡೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 8 ರಿಂದ 10 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಚಿತ್ರ: ಗೆಟ್ಟಿ
ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಬಳಕೆ: ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಅಥವಾ ತುಟಿಗಳ ಮಾಯ್ಕರೈಸರ್ ಬಳಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲ್ಲಿ, ಮೇಣ, ಶಿಯಾ ಬಟ್ಟರ್, ಕೋಕೋ ಬಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಇರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಮತ್ತು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು.
ಚಿತ್ರ: ಗೆಟ್ಟಿ
ಜೇನು: ಜೇನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ. ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ತೊಳೆದರೆ, ತುಟಿಗಳ ಮೃದುತ್ವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಚಿತ್ರ: ಗೆಟ್ಟಿ
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ: ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ತುಟಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತುಟಿಗಳು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಚಿತ್ರ: ಗೆಟ್ಟಿ
ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಶನ್ (ಸತ್ತ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು):
ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಬ್ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಜೇನು ಬೆರೆಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಲಿಪ್ ಸ್ಟ್ರಿಬ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
ಚಿತ್ರ: ಗೆಟ್ಟಿ
