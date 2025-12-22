ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ 5 ಸರಳ ಯೋಗಾಸನಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್ ಡೆಸ್ಕ್
ಯೋಗಾಸನ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ನಿಯಮಿತ ಯೋಗಾಸನಗಳು ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.
ತಾಡಾಸನ (ಪರ್ವತ ಆಸನ): ಈ ಆಸನವು ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ತ್ರಿಕೋನಾಸನ (ತ್ರಿಕೋನ ಆಸನ): ತ್ರಿಕೋನಾಸನವು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ
ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆಸನವು ದೇಹದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೃಕ್ಷಾಸನ (ವೃಕ್ಷ ಆಸನ): ವೃಕ್ಷಾಸನವು ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಸನವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಸನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೇತುಬಂಧಾಸನ (ಸೇತುವೆ ಆಸನ): ಈ ಆಸನವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಶವಾಸನ (ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಆಸನ): ಈ ಆಸನವು ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
