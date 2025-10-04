Test | ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ: ಕೊಹ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಜಡೇಜ; ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 5 ಆಟಗಾರರು ಇವರೇ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 

ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

|

ಕೃಪೆ: ಪಿಟಿಐ

ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

|

ಕೃಪೆ: ಪಿಟಿಐ

ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌: 200 ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 14 ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ

|

ಕೃಪೆ: ಪಿಟಿಐ

ರಾಹುಲ್‌ ದ್ರಾವಿಡ್‌: 163 ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 11 ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ

|

ಕೃಪೆ: ಪಿಟಿಐ

ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ: 86 ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 11 ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ

|

ಕೃಪೆ: ಪಿಟಿಐ

ಆರ್‌. ಅಶ್ವಿನ್‌: 106 ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 10 ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ

|

ಕೃಪೆ: ಪಿಟಿಐ

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ: 123 ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 10 ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ

|

ಕೃಪೆ: ಪಿಟಿಐ

.

|

ಕೃಪೆ: ಪಿಟಿಐ