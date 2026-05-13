‘ಅಧಿಕ ಮಾಸಪೂರ್ತಿ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ’

<p>ಸುರಪುರ: ‘ಅಧಿಕ ಮಾಸ (ಅಧಿಕ ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸ) ಮೇ 17 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಜೂನ್ 15 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಪ್ರತಿ 32 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಂದ್ರನ ತಿಂಗಳು’ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸತ್ಸಂಗದ ಭಜನಾ ಪ್ರಮುಖ ಶರಣಪ್ಪ ಕಮ್ಮಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಈ ಪವಿತ್ರ ಮಾಸ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ದಾನ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ತಿಂಗಳು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಪ, ತಪ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಠ, ಮಂದಿರಗಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗ ಭಜನಾ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಆಪೇಕ್ಷಿತ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮೋ: 9449159770 ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು’ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-30-247259619</p>