‘ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ವಚನಕಾರ್ತಿ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನುಭಾವದಿಂದಲೂ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕನೇ ಆಗಿದ್ದಳು. ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ವಚನಕಾರ್ತಿ' ಎಂದು ಶರಣತತ್ವ ಚಿಂತಕಿ ಜಯಶ್ರೀ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಜಯನಗರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿ, ಡಾ. ಬಿ.ಡಿ. ಜತ್ತಿ ವಚನ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಯೋಗ ದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅರಿವಿನ ಮನೆ 896ನೇ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು 'ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ' ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಅನುಭಾವ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುತಡಿ ಅಕ್ಕನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕ ಮೂರು ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವಿಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದವು. ಅವರ ಮನೆಯ ಗುರುಗಳಾದ ಗುರುಲಿಂಗ ದೇವರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ–ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡೆದಳು. ನೀನೆಂಬುದು ನೀನಲ್ಲ, ನೀನೆಂಬುದು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪವೆಂಬುವುದನ್ನು ಗುರುಗಳಿಂದ ತಿಳಿದಳು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನರಜನ್ಮ ತೊಡೆದು ಹರಜನ್ಮ ಮಾಡುವವರು ಗುರುಗಳು. ತಂದೆ–ತಾಯಿಯ ಉದರದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವುದು ಮೊದಲನೇ ಹುಟ್ಟಾದರೆ, ಗುರುವಿನಿಂದ ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎರಡನೆಯ ಹುಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಸಾರ ನಿಸ್ಸಾರವಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನ ಸಸಾರವಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ಅಕ್ಕ ಶರಣಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದಳು. ಅಕ್ಕ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಲಾಸವತಿ ಖೂಬಾ, ವೀರಣ್ಣ ದಂಡೆ, ದತ್ತಿ ದಾಸೋಹಿ ಜಯಶ್ರೀ ದಂಡೆ, ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಖೂಬಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಂದ ಸಿದ್ಧಾಮಣಿ, ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಲಿ, ಬಂಡಪ್ಪ ಕೇಸುರ್, ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಪಾಳಾ, ಶಿವಾನಂದ ಹತ್ತಿ, ಉದ್ದಂಡಯ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಕ್ಷಿ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>