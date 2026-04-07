‘ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ’

ಕಂಪ್ಲಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ 'ಅಕ್ಕಶ್ರೀ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಈಚೆಗೆ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕುರುಗೋಡು ಕೊಟ್ಟೂರುಸ್ವಾಮಿ ಶಾಖಾ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಅವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ತೀವ್ರತೆ, ವೈರಾಗ್ಯದ ಉತ್ಕಟತೆ, ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ, ಧರ್ಮತತ್ವದ ವಿವೇಚನೆ ಅಡಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಧಕಿಯರಾದ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶ ದೇವರು, ಜಾಜಿ ಶಾಂತಾ, ವಾಲಿ ಲಲಿತಮ್ಮ, ಕೋಟೆ ಪುಷ್ಪಾ, ಸಿಡಿಗಿನಮೊಳೆ ಸುಮಂಗಲಾ, ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಉಮಾ, ಗೀತಾ ಚಿನ್ನದಕಂತಿ, ಟಿ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಬೂದುಗುಂಪಿ ನೇತ್ರಾ, ರೂಪಾ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಂಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೆ.ಎಂ. ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಅವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಹಿರೇಮಠರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೆಯಿತು. ವೀರಶೈವ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಂ. ನಾಗರಾಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಾರದಾ ಜಗನ್ನಾಥ ಹಿರೇಮಠ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಕೆ.ಎಂ. ಹೇಮಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ವಾಲಿ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ, ಪಿ. ಮೂಕಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಎಚ್. ಜಗದೀಶ, ಗೊಗ್ಗ ಚನ್ನಬಸವರಾಜ, ಕಲ್ಗುಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಂ. ಚನ್ನಬಸವರಾಜ, ಎಂ.ಎಸ್. ಶಶಿಧರಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಮಗಂಡಿ, ಬಿ.ಸುಮಂಗಲ, ಬಿ.ಎಂ. ಪುಷ್ಪಾ, ಎಸ್. ಸಿಂಧುಗೌಡ, ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>