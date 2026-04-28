‘ಜಾನಪದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಂದ’

ಆಲೂರು: ಜಾನಪದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದೆ ಪದವಿ ಪಡೆಯದ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ ರಾಗಿಬೀಸುವ ಪದದಿಂದ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಹಾಸನ, ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಆಲೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಾನಪದ ಗೀತ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಜಾನಪದ ನೆಲಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಜಾನಪದವನ್ನು ಕೇವಲ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಜಾನಪದ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ರಾಕೆಟ್ ಹಾರಿಸುವವರೆಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಚಕ್ರ. ಆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಜನಪದರು. ಜಾನಪದ ಜಾತ್ಯತೀತ, ಧರ್ಮಾತೀತವಾದದ್ದು. ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರಸ್ಯದ ನೆಲೆ ಶಕ್ತಿ ಜಾನಪದಕ್ಕಿದೆ. ಜಾನಪದ ಇರುವಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಪೀತಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ. ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ, ನೀತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಭರಿತ ಶಿಕ್ಷಣವಿದೆ. ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ, ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಕೂಡ ಅಡಗಿದೆ. ಜಾನಪದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಜಾನಪದ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಣದಲ್ಲೆ ಹಾಡು ರಚಿಸಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಜನಪದರು. ಆಧುನಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಜಾನಪದವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಯುವಕರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಜಾನಪದ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಸಾಹಿತಿ ಮೇಟಿಕೆರೆ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಜಾನಪದವೆಂದರೆ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಎಂದರು.

ಸಾಹಿತಿ ಎಂ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ ಮಡಬಲು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಘು ಪಾಳ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಬಲು ಗ್ರಾಮದ ಸೂಲಗಿತ್ತಿ ಜವರಮ್ಮ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಸ.ವೆಂ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಘು ಪಾಳ್ಯ ಅವರಿಗೆ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜೇಗೌಡ ಬಿ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ಶಿವಕುಮಾರಚಾರಿ ಕೆ. ಅವರಿಗೆ ಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಆನೆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಮತ ಕೆ.ಎಂ. ಅವರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಸಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹರೀಶ್ ದೊಡ್ಡಕರಡೇವು, ಎಚ್.ಆರ್. ಪುಷ್ಪಲತಾ, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹಳೇಬೀಡು, ರವಿತ ವಿ., ಸೌಮ್ಯ ಎಚ್.ಆರ್., ಸ್ವರ್ಣಲತಾ, ಎಸ್. ಮಹಾದೇವಮ್ಮ, ಎಚ್.ಪಿ. ರಂಗಮ್ಮ, ಲಲಿತಮ್ಮ, ದೇವಿರಮ್ಮ, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಟಿ.ಪಿ. ಪು