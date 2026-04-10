ಅರಳಾಪುರ: ಜಾನಪದ ಕಲೋತ್ಸವ

ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ:'ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಮತ್ತು ಅನಾಮಧೇಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಎಸ್.ಮುನೀಂದ್ರಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪುರವರ ಹೋಬಳಿ ಅರಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಾರುತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಜಾನಪದ ಕಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಜನಪದರು ಎಂದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಗಿರಿಜನರು, ರೈತರು, ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ದುಡಿಯುವ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು. ಇವರ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಜಾನಪದ. ಜಾಗತೀಕರಣದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣದ ಅಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಜನಪದರ ಜೀವನ ತಲ್ಲಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಜಾನಪದಕ್ಕೆ 'ದೇಸಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶಿ ಎಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹೂವು. ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಅನುಕರಣೆ ಹುತ್ತದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಹಾವಿನಂತೆ. ಮಾನವನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಎದುರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳ ಉಗಮವಾಯಿತು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಕಲಾವಿದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 1997ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನಪದ ಕಲೋತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ತಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಜನಪದವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಈ ಜಾನಪದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಲಂಬಾಣಿ ಕಲಾತಂಡ, ತತ್ವಪದಕಾರರು, ಸೋಬಾನೆ ಪದ ಹೇಳುವವರು, ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು, ತಮಟೆ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಅರೆವಾದ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ತತ್ವಪದ ಕಲಾವಿದ ಮುದ್ದಪ್ಪ, ತಮಟೆ ಕಲಾವಿದ ನರಸಪ್ಪ, ಅರೆವಾದ್ಯ ಕಲಾವಿದ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಮತ್ತು ಲಂಬಾಣಿ ಕಲಾವಿದೆ ನಾಗಮ್ಮ ರಾಜನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.