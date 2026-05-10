ಅಡಿಕೆ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕಲಾಕೃತಿ

<p>ಮಲೆನಾಡಿನ ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಕೆಯೇ ಆಧಾರ. ಹಸಿರು ತೋಟಗಳ ನಡುವೆ ದಿನವೂ ನಡೆಯುವ ಅಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ನಂತರ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಪುಡಿ ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯ. ಮರ ಕಡಿಯುವಾಗ ಉದುರುವ ಪುಡಿ, ಅಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಉಳಿಯುವ ಅವಶೇಷ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿರುಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಬಿಸಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಇದೇ ಪುಡಿಯೊಳಗೆ ಯಾರೂ ಕಾಣದ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಂಡವರು ಹೆಗಡೆಕಟ್ಟೆಯ ಜಯಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಹೆಗಡೆ.</p>.<p>ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ, ‘ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದೇ?’ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಅವರ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸಿತು. ಅಡಿಕೆ ಪುಡಿಯ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ಅಡಗಿರುವ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಂಡರು. ಆ ಕಣಗಳನ್ನು ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ, ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ಸಾಧನೆಗೆ ತರುವ ಹಟ–ಇವುಗಳೇ ‘ಅರಿಕಾ’ ಎಂಬ ಕನಸಿನ ಕೂಸಾಗಿ ಜನ್ಮತಾಳಿತು.</p>.<p>ಅಡಿಕೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಇಂದು ಜಯಶ್ರೀ ಅವರ ಕೈಚಳಕದಿಂದ ಸುಂದರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೂ ಗಮನಿಸದ ವಸ್ತುಗಳು, ಇಂದು ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ.</p>.<p>ಈ ಪಯಣ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ವಿಫಲವಾದವು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಕೃತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದವು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಸ್ತುಗಳು ಒಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು, ಬಣ್ಣಗಳು ಹಿಡಿಯದ ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ಬಂದವು. ಆದರೆ ಜಯಶ್ರೀ ಹಿಂತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಫಲತೆಯನ್ನೂ ಪಾಠವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಕೈಚಳಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿದರು.</p>.<p>ಕೇವಲ ಕಲಾತ್ಮಕ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗದ ದಾರಿಯತ್ತ ತಿರುಗಿತು. ‘ನಾನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು’ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಿತು. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು, ನಗರಗಳತ್ತ ನಡೆಯುವ ವಲಸೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವೇ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹೃದಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಂದು ‘ಅರಿಕಾ’ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ವರು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರ ಕೈಚಳಕಕ್ಕೂ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದು, ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಅಡಿಕೆ ಪುಡಿಯಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯವೂ ಗಮನಾರ್ಹ. ಗೋಡೆಗೆ ನೇತುಹಾಕುವ ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಗಳು, ದೇವರ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳು, ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಅಲಂಕಾರ ವಸ್ತುಗಳು, ವಿನೂತನ ಡೆಕೋರ್ ಐಟಂ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಸಂಯೋಜನೆ. ₹400ರಿಂದ ₹900ರವರೆಗಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಗೆಟುಕುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಈ ಕಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಸುಮಾರು ₹12 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು, ಕಚ್ಚಾ ಅಡಿಕೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಯವಾದ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ರಬ್ಬರ್ ಮೋಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ವಿವಿಧ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆಮೇಲೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ನಿಜವಾದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸ್ಪರ್ಶ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಬಳಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಅಂತಿಮರೂಪ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬಳಿಕ ವುಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ, ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳು, ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತಿಮ ರೂಪ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗೂ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದ್ದು, ಅದನ್ನೂ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರೇ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಪೇಂಟ್ ಮತ್ತು ಹಾಫ್ ಪೇಂಟ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ನೋಡುಗರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಂತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವವರು ಪತಿ ವಿನಾಯಕ ಹೆಗಡೆ. ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಅನುಭವವೇ ‘ಅರಿಕಾ’ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಕುಶಲ ನಿಗಮದ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳು ‘ಅರಿಕಾ’ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಮೆಜಾನ್ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಲೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ಪಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಗುರುತಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಸಮ್ಮಿಲನಕ್ಕೆ ‘ಅರಿಕಾ’ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸಾಡಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ರೂಪ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಜಯಶ್ರೀ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆಯೇ ತನ್ನೊಳಗಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ, ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗದ ದಾರಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರು ಜಯಶ್ರೀ ಹೆಗಡೆ. ಅವರ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಯಶೋಗಾಥೆಯಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-51-1181492236</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>