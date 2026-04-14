ಬಸವ ಜಯಂತಿ: ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವ 18ರಿಂದ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ: ನಗರದ ಪತ್ರಿ ಬಸವನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ಏ.18ರಿಂದ 20ರ ವರೆಗೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿ, ಪತ್ರಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ, ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವ ಪತ್ರಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.18ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಅನಿತಾ ಅಗಸಗಿ ದಂಪತಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸುವರು. ಶಾಸಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಕೌಜಲಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸುವರು. ಗೋಪಾಲಸಿಂಗ ರಜಪೂತ್ ಅಜಗಣ್ಣ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ ಬಳಗ ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುರುಗೋಡ ನೀಲಕಂಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಹಿಸುವರು. ಮುದಗಲ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಶ್ರಮದ ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರಭುದೇವರು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರಸಂಗ ಕುರಿತು ಅನುಭಾವ ನೀಡುವರು. ಕಲಾವಿದ ಸಿ.ಕೆ. ಮೆಕ್ಕೇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಕಾಡಪ್ಪ ರಾಮಗುಂಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸುವರು. ಪ್ರೇಮ ಅಂಗಡಿ ನೇತೃತ್ವವಹಿಸುವರು.</p>.<p>ಏ.19ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಖ್ಯವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ರವೀಂದ್ರ ಜಕನೂರ ವೈದ್ಯರಾದ ಅಶೋಕ ದೊಡವಾಡ, ಮಂಜುನಾಥ ಮುದುಕನಗೌಡರ ವತಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸುವರ್ಣ ಬಿಜುಗುಪ್ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸುವರು. ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠದ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮೂರುಸಾವಿರಮಠದ ಪ್ರಭುನೀಲಕಂಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಹಿಸುವರು. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರವಚನ ನೀಡುವರು. ಅಂತೂರ ಬೆಂತೂರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರಭುದೇವರು ಆರೋಪಣೆ ಪ್ರಸಂಗ ಕುರಿತು ಅನುಭಾವ ನೀಡುವರು. ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಸಂಘಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದೃಶ್ಯಪ್ಪ ಸಿದ್ದರಾಮಣಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಶಂಕರ ಬೋಳನ್ನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸುವರು.</p>.<p>ಏ.20ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಯಿಂದ ಷಟಸ್ಥಳ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಬಸವೇಶ್ವರರ ಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವರ್ತಿಮಠದ ಶಂಕರ ದೇವರು ವಹಿಸುವರು. ಸಂಜೆ 6 ಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಘೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಠದ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಮ್ಮುಖವಹಿಸುವರು. ಬಸವ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರಾಮದುರ್ಗ ಬಸವ ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಮರ ಸಂವಾದ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಅನುಭಾವ ನೀಡುವರು. ಹೇಮ ಜ್ಯೋತಿ ದೇಶನೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಭಾರತಿ ತಟವಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸುವರು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಚನ ಚಿಂತನೆ, ವಚನ ಪಠಣ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿ ಬಸವ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>