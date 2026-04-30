‘ಮೂಲ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಉಳಿಸಿ’

ಸಂಕೇಶ್ವರ: 'ಜಾನಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆಗಳು ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯ ತವರೂರಿನ ಕಲೆಗಳು. ಅಂಥ ಮೂಲ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅರಭಾವಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಮೀಪದ ಕೊಚರಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಕಲಾಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೇವಾ ಸಂಘ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಳ್ಳಿ ಜಾನಪದ ಬಯಲಾಟ ಸೊಬಗು –2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಣ್ಣಾಟಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯ ಸೊಬಗು ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದರೆ ಆಗಾಗ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ಬೇಟಗೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಳ್ಳಿಯ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಂದ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂದಿರುವ ಜಾನಪದವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ನಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೀರಗಾಸೆ ಕುಣಿತ, ಕರಡಿ ಮಜಲು, ಭಜನಾ ಪದ, ಡೊಲ್ ಪಥಕ್, ಸಂಗ್ಯಾ-ಬಾಳ್ಯಾ ಸಣ್ಣಾಟ ಹಾಗೂ ನಿಜಗುಣಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಬಯಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಿ ಥರಕಾರ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನಾಯಿಕ, ಕಾಳಪ್ಪಾ ಬಡಿಗೇರ, ಸುಜಾತಾ ಮಗದುಂ ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-21-143154289</p>