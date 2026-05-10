‘ಬೆಳದಿಂಗಳಂತೆ ಬಾಳು ಬೆಳಗುವ ಕನ್ನಡ’

ಬೆಳಗಾವಿ: 'ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಭಾಷೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಅದು ಬೆಳದಿಂಗಳಂತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಬೆಳಗಬಲ್ಲದು' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಬಸವರಾಜ ಜಗಜಂಪಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ನಗರದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಘಟಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಗವು ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿರಿದಾದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಜನಪದ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮೂಲಧಾತು. ಜಾಗತಿಕ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿರುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯುವಪೀಳಿಗೆ ಮೇಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಉಪಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅರ್ಜುನ ಜಂಬಗಿ, 'ಕನ್ನಡ ನಾಡು–ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮತನ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪಿ.ನಾಗರಾಜ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಸಂಯೋಜಕ ಮುಕುಂದ ಮುಂಡರಗಿ , ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ನಾಗಲಿಂಗ ಕಂಬಾರ, ಮೇಘಾ ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಸೃಷ್ಟಿ ಬಸ್ತವಾಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸುನಿತಾ ಕೊಳವಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಹರ್ಷಿತಾ ಮರಳಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>