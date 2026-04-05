‘ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಜೀವನ ಚೈತನ್ಯ’

ಬೆಳಗಾವಿ: 'ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಕವಿಗಳ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶರಣರ ಹಾಗೂ ದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ರಜಪೂತ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನದ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಆದಿಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗಜಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಬಹು ಆಯಾಮದಿಂದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುಗರಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಿರಣ ಗಣಾಚಾರಿ, ಬಾಳಗೌಡ ದೊಡ್ಡಬಂಗಿ, ಪ್ರಣೀತಾ ವಸ್ತ್ರದ, ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಅಸೋದೆ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಉಪ್ಪಿನ, ಸುನೀತಾ ಸೊಲ್ಲಾಪುರೆ, ಪಾರ್ವತಿ ತುಪ್ಪದ, ಪ್ರಭಾ ಪಾಟೀಲ, ಮಾಲಾ ಅಕ್ಕಿಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹಾದೇವಿ ಪಾಟೀಲ ಸೇರಿದಂತೆ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕವಿಗಳು ಕವನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅವರ 'ಕಾಡುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ನಾದ' ಗಜಲ್ ಸಂಕಲನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಲವು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಾನಂದ ತಲ್ಲೂರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ವೈ.ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಹೇಮಾವತಿ ಸೋನೊಳ್ಳಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ವೀರಭದ್ರ ಅಂಗಡಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>