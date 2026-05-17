ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರ ಪ್ರಥಮ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಯಾ ಕಾಮತ್ ಸ್ಮಾರಕ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ವ್ಯಾಲೆಂಟೀನ್ ಜಾರ್ಗೀವ್ ಅವರಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ನಗದು (ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ) ಲಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು (₹50,000) ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ದೆಂಡಿ ಹೆರು ಹಾರ್ಡೊನೋ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ (₹25,000) ಲಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ನಿಕೊಲಾಯ್ ಸ್ವಿರಿಡೆಂಕೊ (ರಷ್ಯಾ), ಜುವಾನ್ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಬೆನವಿದೆಸ್ (ಸ್ಪೇನ್), ಕಾಮಿಲಾ ಡೆ ಲ ಫುಎಂತೆ (ಮೆಕ್ಸಿಕೊ), ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರಗೌಡ (ಭಾರತ– ಕರ್ನಾಟಕ), ಜ್ಯೂಲಿಯೋ ಕ್ಯಾರಿಯೋನ್ (ಪೆರು), ಜಿಯಕಿಯಾನ್ಗ್ ಹೊ (ಚೀನಾ), ಸುರ್ ಅಲಿ (ಟರ್ಕಿ), ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜುಡಿನ್ (ರಷ್ಯಾ) , ಫಾತಿ ಅಕ್ಸುಲರ್ (ಟರ್ಕಿ), ಕನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿನ್ ಕಜನಚೇವ್ (ಉಕ್ರೇನ್) ಅವರಿಗೆ ಮೆರಿಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ (ತಲಾ ₹5,000) ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 75 ದೇಶಗಳ 544 ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, 1,080 ಪ್ರವೇಶಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದವು. ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರ್ತಿ ಮಾಯಾ ಕಾಮತ್ ಅವರ 75ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-4-1639353682</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>