ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಾವ್ಯದೊಳ್‌ ಸೀರೆ ಪ್ರಸಂಗ

<p>ಚಿಗುರು ಮೀಸೆಯ ಯಲಪೇನಹಳ್ಳಿಯ ಮಂಜುನಾಥನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕಂಬಳಿ, ಹಣೆ ಮೇಲೆ ವಿಭೂತಿ, ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಟವೆಲ್, ಬಿಳಿ ಪಂಚೆ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು. ಆತ ಮೈಮರೆತು ಹಾಡುತ್ತಾನೆ:</p>.<p>ಅಕ್ಕಿ ಮಡುಲಕ್ಕಿ ಸುಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಹಟ್ಟಿ ಗೌಡುಗುಳ ಮನಿಯಾಗೆ…</p>.<p>ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಗಣೆ ರಾಮಣ್ಣ ಗಣೆ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಣೆಗೂ ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಹಾಡಿನ ಜೀವವೇ ಅದು. ಇಡೀ ಸಭಾಂಗಣ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ; ಆಗಾಗ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಆ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧ ಕ್ಷಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ–‘ಸೀರೆಯ ಕಥೆಗಳು: ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಾವ್ಯದಿಂದ ಸೀರೆಯ ಸುತ್ತ’. ‘ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಕರ್ನಾಟಕ’ ಮತ್ತು ‘ರೇಡಿಯೊ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ’ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋರಮಂಗಲದ ‘ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿ’ಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕವೇ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಕಾವ್ಯಧಾರೆ.</p>.<p>ಕಾವ್ಯದ ತುಣುಕನ್ನು ಹಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಯುವಕ ಅದರ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಕೇಳುತ್ತಿರೋದು ಕೇವಲ ಕಾವ್ಯವಲ್ಲ; ಬದುಕಿನ ಕಥೆ.</p>.<p>ರಾಗಿ ಮಡುಲಕ್ಕಿ ನಾಗಾಭರಣದ ಸೀರೆನಾಡಗೌಡುಗುಳ ಮನಿಯಾಗೆ…</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ‘ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಾವ್ಯ’ವು ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಭಕ್ತಿ, ದೈನಂದಿನ ಬದುಕು, ಸಂಬಂಧಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ–ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದರ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ‘ಸೀರೆಯ ಸುತ್ತ’ ಎನ್ನುವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿಯ ‘ಜಿಗುರು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್’ ತಂಡ ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದಿತ್ತು. 15 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದಾದ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ದು, 85 ವರ್ಷದ ಕೆಂಚಮ್ಮ, 63 ವರ್ಷದ ಮಡ್ನಕ್ಕ, 60 ವರ್ಷದ ಸಣ್ಣಮ್ಮ, 65 ವರ್ಷದ ಚಿಕ್ಕನಾಗಮ್ಮ ಮೊದಲು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಹಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಇಳಿದರು. ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 17 ವರ್ಷದ ಮಂಜುನಾಥನ ಸರದಿ, ಈತನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು.</p>.<p>ಏಳು ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಒಬ್ಬಳು ತಂಗಿ. ಮನೆಯ ಮುದ್ದಿನವಳು. ಒಂದು ದಿನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತರಲು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಆಕೆಯ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಸೀರೆ ಸುಂಟರಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎದುರಾದ ಆ ಸ್ಥಿತಿ–ನಾಚಿಕೆ, ಭಯ, ಅಸಹಾಯಕತೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಓಡಿಬಂದು ಆಕೆ ಆಲದಮರದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಹೆದರುತ್ತಾ, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.</p>.<p>ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಅಳುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ನಿಂತು, ‘ಯಾರಮ್ಮ ನೀನು? ಭೂತವೋ, ಪ್ರೇತವೋ?’ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಆಗ ಆಲದಮರದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೇಳಿಬರುವ ಧ್ವನಿ:‘ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ತಂಗಿಯ ಧ್ವನಿಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲವೇ ಅಣ್ಣ?’</p>.<p>ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವೇ ಸಂಬಂಧದ ಆಳವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅಣ್ಣಂದಿರು ಆತಂಕದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ‘ಯಾಕಮ್ಮಾ ಹೀಗೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ?’</p>.<p>ಆಕೆ ಅಳುತ್ತಲೇ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ–‘ನನ್ನ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಸೀರೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಣ್ಣ… ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿ?’</p>.<p>ತಂಗಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತ ಅಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸು ಕರಗುತ್ತದೆ. ‘ನಿನಗೆ ಎಂಥ ಉಡುಪು ಬೇಕೋ ಹೇಳು. ನೀನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ತಂಗಿಯ ಬಯಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ಅಗತ್ಯವಲ್ಲ–ಅದು ಕಲ್ಪನೆಯ, ಆಸೆಯ, ಅತಿರೇಕದ ರೂಪ.</p>.<p>ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣನಿಗೆ–‘ಪ್ರತಿ ಎಳೆಯೂ ಬಂಗಾರದ ಎಳೆಯಾಗಿರಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ–‘ನನ್ನ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಾಭರಣದ ರೂಪ ಕಾಣಬೇಕು’ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.</p>.<p>ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ–‘ನನ್ನ ಮಡಿಲಕ್ಕಿ ಬೀಳುವಾಗ ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಪಳಪಳನೆ ಹೊಳೆಯಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.</p>.<p>ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಣ್ಣನಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.</p>.<p>ತಂಗಿಯ ಮಾನ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಅವಳ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಕೇವಲ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ. ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಯನ್ನೇ ಮಾರಿ, ಬಂಗಾರದ ಎಳೆಗಳನ್ನು ನೇಯ್ದು, ಅವಳು ಕೇಳಿದಂತೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕೊನೆಗೆ ತಂಗಿ ಆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಊರಿನವರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಹೊರಡುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಆ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೀರೆ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೆ ಆಕೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ–ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬಯಕೆ, ಅದೇ ಹುಡುಕಾಟ. ಈ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅದು ಒಂದು ಚಕ್ರದಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇದು ಕೇವಲ ಸೀರೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಸೆ, ಅತೃಪ್ತಿ, ಸಂಬಂಧಗಳ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹುಡುಕಾಟದ ರೂಪಕ.</p>.<p>ಈ ಕಾವ್ಯವು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಎನ್. ಜಿ. ಹಾಗೂ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಬಿ. ಕೆ. ಅವರ ಅರೆವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮಣೇವು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎದ್ದುನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಜೀವಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಎಲ್ಲರ ಮನದ ಮಾತಾಗಿತ್ತು: ‘ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಅನುಭವವೇ ಬೇರೆ. ಮಂಜುನಾಥ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭೆ–ಅದ್ಭುತ’.</p>.<p>ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಆ ಸಂಜೆಯ ಸಾರವಿತ್ತು. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಕಾವ್ಯ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಕ್ಷಣ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>