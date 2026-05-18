‘ಲೋಕ ಅರಿಯಲು ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ’

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಲೋಕ ವಿವೇಕ ಅರಿಯಲು, ಕನ್ನಡಿಗರ ನಿಜವಾದ ವಿವೇಕ ತಿಳಿಯಲು ಶ್ರೀವಿಜಯನ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಸಹಕಾರಿ’ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಆಶಾದೇವಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜೈನ್ ಮಿಲನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಗೂ ಜಯನಗರದ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿರಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಿಂಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮಾನವ ಕುಲ ನಾಶದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಜಯನ ವಿವೇಕ ನಮಗೆ ಬೇಕಿದೆ. ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಕವಿ, ‘ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು ಜನರ ಭಾವನೆಗಳು. ಅಂತಹ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ‘ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜರು ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾಡಾಗುತ್ತದೆ. ಕವಿಗಳು ಅಂದರೆ ಕಲೆಗಳು ಇರುವ ರಾಜ್ಯವೇ ನಿಜವಾದ ರಾಜ್ಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಶ್ರೀವಿಜಯ ತನ್ನ ಕಾಲದ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಭಿರುಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ, ‘ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನ ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಬಾರದಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದು ಉತ್ತಮವೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬಲ್ಲ ವಿವೇಕಶಾಲಿಗಳು. ಕುರಿತೋದದೆಯುಂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣಿತರು. ಅಂತಹ ತಾಕತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇತ್ತು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶೋಭಾ ವಿಮುಕ್ತ ಜೈನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈನ್ ಮಿಲನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಮತಾ ಕಾಂತರಾಜ್, ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಪದ್ಮಿನಿ ನಾಗರಾಜು, ವಿಮಕ್ತ ಜೈನ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಿಲ ಮದನಕುಮಾರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-4-1028568881</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>