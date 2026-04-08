ಸಾಹಿತ್ಯಲೋಕ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಲಿ: ಎಂ.ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರೂ ಆದ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 15ನೇ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೇವಲ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷವೆಂದು ನೋಡದೆ, ಮನುಕುಲದ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅವನತಿಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸೋಲು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ 'ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ' ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಮನಗಾಣ ಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಶಾಂತಿ, ಸಹನೆ, ಮಮತೆ, ಐಕ್ಯತೆ, ಸಮಬಾಳು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ಸಾರುವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಧ್ಯೇಯವಾಗಬೇಕು. ಯುದ್ಧದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತದಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಯುದ್ಧದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೀತಿ ಪಾಠ ಸಾರಿವೆ' ಎಂದರು.

ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆರ್. ಸುನಂದಮ್ಮ, 'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಸಮಾನ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವಂತಾಗ ಬೇಕು. ವರ್ಗ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಚುಟುಕು ಕವಿ ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರ ಹನಿಗವನಗಳನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ ಸಾಹಿತಿ ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ, 'ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತು' ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.