ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಐದು ದಿನಗಳ 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ವಿಕ್ರಂ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಅವರು ಮೇಳವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು. ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಚಿತ್ರಸಂತೆ, ಮೇಳ, ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಲ್.ಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪರಿಷತ್ ನಿರಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾ ಮೇಳವನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ಅನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ಕೋರ್ಸ್ಗೂ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚೆನ್ನೈನ ಕಲಾ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಅಶ್ರಫಿ ಭಗತ್, ಮುಂಬೈನ ಲುಮಿನಾ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಹುಲ್ ಬಸ್ವಾನಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗಿ: ಐದು ದಿನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾಮೇಳದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಕುಂಭಕೋಣಂನ ಮನೋಹರನ್, ಸೇಲಂನ ಮೇಯಪ್ಪನ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಜೀವ್ ಸಂಕಾಲ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಸ್ಕರ್, ಸ್ವಪನ್ ರಾಯ್, ರಂಜಿತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ತಮ್ಮ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಾವೇರಿಯ ಕರಿಯಪ್ಪ ಹಂಚಿನ ಮನಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಕೆ.ಸಿ.ಮಹದೇವಶೆಟ್ಟಿ, ಧಾರವಾಡದ ರೇಣುಕಾ ಮಾರ್ಕಂಡೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವೀರೇಶ್ ಪಾಟೀಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನವೀನ್ ಕುಶ್ವಾಹ, ಮೀನಾ ಗಣೇಶ್, ರೇಣುಕಾ ನಾಗರಾಜ್, ಪ್ರೀತಿ ಗಂಗಾತ್ರ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬಾಲು ಸದಲಗೆ, ಉಡುಪಿಯ ಕಮಲ್ ಸಹಿತ ಹಲವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು, ತಾವು ಕಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನ, ಸಂಗೀತ ಲೋಕ, ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಭಾವನೆಗೆ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ: ಮೇಳದಲ್ಲಿ 76 ಮಳಿಗೆಗಳಿದ್ದು, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ 10ರಿಂದ 15 ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ₹5 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕೆಲವರು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಲಾ ಮೇಳ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರ ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸ್ಪಂದನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಗೋಪಾಲ ನಾಸ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260507-4-1330888235</p>